Американский журналист раскрыл истинные мотивы Байдена помогать Украине
Администрация президента США умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы сместить фокус внимания американцев от реорганизации внутреннего энергетического рынка. Об этом заявил телеведущий Такер Карлсон и добавил, что команда главы государства Джо Байдена планирует переход Штатов от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников.
«Вы бы не хотели признать, что ваше правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить энергетическую сеть США, но, похоже, именно это сейчас и происходит», - сказал журналист в эфире телеканала Fox News.
По словам Карлсона, подобные реформы угрожают американской промышленности, так как они спровоцируют обнищание городов и сделают Америку зависимой от поставок солнечных батарей из Китая. Журналист отметил, что «помощь» украинской армии в поставках вооружения, антироссийские санкции и обвинения в адрес Москвы в росте цен на американский бензин - это часть плана Байдена, который нацелен на отвлечение внимания граждан США с внутренней политики на внешнюю.
«Нам пора понять, действия Байдена не вредят Владимиру Путину. Байден делает хуже только гражданам США», - резюмировал Карлсон.
Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом в том, что они довели страну до худших времен. По его словам, причиной ситуации на Украине стала слабость Байдена: когда Россия увидела неудачи во время вывода войск США из Афганистана, она решилась на спецоперацию.