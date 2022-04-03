Американский журналист раскрыл истинные мотивы Байдена помогать Украине

Вместе с тем команда Байдена планирует переход США от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников, заявил журналист Fox News.

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Администрация президента США умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы сместить фокус внимания американцев от реорганизации внутреннего энергетического рынка. Об этом заявил телеведущий Такер Карлсон и добавил, что команда главы государства Джо Байдена планирует переход Штатов от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников.

«Вы бы не хотели признать, что ваше правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить энергетическую сеть США, но, похоже, именно это сейчас и происходит», - сказал журналист в эфире телеканала Fox News.

По словам Карлсона, подобные реформы угрожают американской промышленности, так как они спровоцируют обнищание городов и сделают Америку зависимой от поставок солнечных батарей из Китая. Журналист отметил, что «помощь» украинской армии в поставках вооружения, антироссийские санкции и обвинения в адрес Москвы в росте цен на американский бензин - это часть плана Байдена, который нацелен на отвлечение внимания граждан США с внутренней политики на внешнюю.

«Нам пора понять, действия Байдена не вредят Владимиру Путину. Байден делает хуже только гражданам США», - резюмировал Карлсон.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом в том, что они довели страну до худших времен. По его словам, причиной ситуации на Украине стала слабость Байдена: когда Россия увидела неудачи во время вывода войск США из Афганистана, она решилась на спецоперацию.