Столтенберг заявил о необходимости сотрудничества НАТО с Россией

По словам генсека альянса, отношения организации с РФ кардинально изменились с начала 1990-х.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу придется взаимодействовать с Россией и преодолевать трудности в отношениях. По словам генерального секретаря организации, они кардинально изменились с начала 1990-х годов.

«Наши отношения с Россией кардинально изменились. Россия отошла от соглашения НАТО - РФ, позволявшего облегчить диалог между альянсом и Россией в 1990-х годах», - рассказал он на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

Йенс Столтенберг также отметил, что НАТО и РФ на данный момент не удалось прийти к варианту сотрудничества, к которому стремился альянс.

«Россия - наш сосед, и нам также придется преодолевать трудности в отношениях», - подытожил генеральный секретарь НАТО.

Ранее в Кремле заявили, что, несмотря на все заявления НАТО об оборонительном характере объединения, архитектура организации сформирована с нацеленностью на агрессию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, группировка сил альянса заметно укрепляется в восточном направлении, то есть в сторону западных границ России.

Несколькими днями ранее Йенс Столтенберг заявил, что альянс за годы натренировал десятки тысяч украинских военных. По его словам, ВСУ натренированы и оснащены сейчас лучше, чем в прошлом.