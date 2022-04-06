Генсек НАТО исключил возможность отправки сил альянса на Украину

С 6 по 7 апреля главы МИД стран-членов НАТО обсудят в Брюсселе ситуацию вокруг Украины и варианты оказания ей помощи вооружением.

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Страны НАТО не рассматривают отправку своих сил на территорию Украины, но изучают возможность нанесения ущерба России, включая санкции. С таким заявлением генсек альянса Йенс Столтенберг выступил на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

«Страны НАТО согласны, что мы не должны отправлять силы на территорию Украины и самолеты альянса в украинское воздушное пространство. Поскольку мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО», - приводит ТАСС слова генсека альянса.

Встреча глав МИД стран-членов Североатлантического альянса проходит в столице Евросоюза с 6 по 7 апреля. Главная тема форума - обстановка вокруг Украины и оказание ей помощи вооружением.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что альянсу придется взаимодействовать с Россией и преодолевать трудности в отношениях, которые, по его словам, кардинально изменились с начала 1990-х годов. Йенс Столтенберг также отметил, что НАТО и РФ на данный момент не удалось прийти к варианту сотрудничества. В свою очередь, в Кремле заявили, что, несмотря на все заявления НАТО об оборонительном характере объединения, архитектура организации сформирована с нацеленностью на агрессию.