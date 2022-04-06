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«Жириновский - вечен»: глава Хабаровского края рассказал о личности политика

Анна Касаткина
21:12 06.04.2022
Михаил Дегтярев назвал лидера ЛДПР человеком с огромным сердцем.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда отличался любовью к России и заботой о людях, это были два его главных качества. Об этом в интервью «Звезде» рассказал губернатор Хабаровского края, председатель регионального отделения партии Михаил Дегтярев.

По словам собеседника, для него Жириновский, в первую очередь, был учителем.

«Все, что я умею, как политик, как государственное управление - это все его, знания, которые он передавал. Я был 17 лет рядом с ним, написал о нем две книги: первая - "Пророк в своем Отечестве", вторая - "Пророк 2.0" уже после выборов в губернаторы. Он был на презентации в декабре, мы виделись в последний раз в январе, а говорили по телефону в конце февраля. Мы очень надеялись, что он выздоровеет, это огромный удар для партии. Но я могу сказать точно, дело всей его жизни будет жить, а дело его жизни - это ЛДПР», - сказал Дегтярев.

Губернатор назвал Жириновского человеком с огромным сердцем и вспомнил о его поступках, которые доказывали это, включая гуманитарную помощь в Донбассе.

«Я не могу представить и вспомнить ни одного политика, который бы раздавал деньги. Вы знаете, это феноменальное было его изобретение, когда он каждому давал в руки деньги, купюры, раздавал сотни тысяч рублей из своей зарплаты, из средств, которое государство на содержание партии ассигнует. Это гуманитарная помощь - он один из первых откликнулся во время атаки на Донбасс Вооруженными силами Украины в 2014 году. Мы вместе с ним отправляли гуманитарную помощь детям, за что украинская власть завела на нас с ним уголовное дело и все призывала к суду», - рассказал Дегтярев.

Он также отметил, что Жириновский всегда отстаивал русский мир и был за Россию в любой политической ситуации.

«Если говорить о партиях, которые возникли в 80-е годы в конце, в 90-е - их нет, они все испарились. А Жириновский - вечен, он на Олимпе 35 лет и его мудрость, его мастерство политическое, его ораторские способности, все это общепризнано. Но самое главное - это преданная любовь к России и забота о людях, вот этим он всегда отличался», - подчеркнул Дегтярев.

Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой болезни - у политика развилась двусторонняя пневмония после заражения коронавирусом. О смерти лидера ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Соболезнования в связи с уходом политика ранее выразили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

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