СМИ: прощание с Владимиром Жириновским состоится 8 апреля

Ранее появилась информация о том, что политик будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится в пятницу, 8 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В среду, 6 апреля, спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о том, что на 76-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался Владимир Жириновский. Память руководителя фракции ЛДПР почтили минутой молчания на заседании Государственной думы.

Президент РФ Владимир Путин в своей телеграмме выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Жириновского. По словам Путина, Жириновский был опытным политиком, энергичным и ярким оратором.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что прощание с лидером Либерально-демократической партии России состоится в Колонном зале Дома союзов.

Также утверждалось, что политик будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, там, где покоятся его родственники.