Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Жириновского

Всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях политик отстаивал патриотическую позицию, интересы России, отметил глава государства.

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Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он был опытным политиком, энергичным и ярким оратором, говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

«Он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – отметил российский лидер.

Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о том, что на 76-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Владимир Жириновский. Председатель Думы подчеркнул, что был ярким и талантливым человеком, который всегда был в центре событий. Память руководителя фракции ЛДПР почтили минутой молчания на заседании Государственной думы.