Орбан: если Россия просит платить за газ в рублях - будем платить в рублях

Ранее в Белоруссии заявили, что с апреля начнут покупать газ за рубли. Соответствующие документы были подписаны вчера, 5 апреля.

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Оплата поставок российского газа в рублях не является проблемой для Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Reuters.

Напомним, 3 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия Виктора Орбана «Фидес».

Ранее стало известно, что Белоруссия с апреля начнет покупать газ за рубли. Уточняется, что 5 апреля соответствующие документы в Санкт-Петербурге подписали белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Не исключено, что оплату за газ в рублях начнет производить и Словакия. Министр экономики страны Рихард Сулик заявил, что нельзя останавливать поставки российского газа, поэтому следует соблюсти требование России оплачивать голубое топливо в рублях.