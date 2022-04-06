Орбан: если Россия просит платить за газ в рублях - будем платить в рублях
Оплата поставок российского газа в рублях не является проблемой для Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Reuters.
Напомним, 3 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия Виктора Орбана «Фидес».
Ранее стало известно, что Белоруссия с апреля начнет покупать газ за рубли. Уточняется, что 5 апреля соответствующие документы в Санкт-Петербурге подписали белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Не исключено, что оплату за газ в рублях начнет производить и Словакия. Министр экономики страны Рихард Сулик заявил, что нельзя останавливать поставки российского газа, поэтому следует соблюсти требование России оплачивать голубое топливо в рублях.