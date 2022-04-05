В Минске объявили о переходе на рубли в расчетах за газ

С 1 апреля цена природного газа стала для страны выгоднее, чем была до этого, отметили в белорусском кабмине.

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Белоруссия с апреля начнет рассчитываться за газ в российских рублях. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Белоруссия с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли», - говорится в Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что 5 апреля соответствующие документы в Санкт-Петербурге подписали белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В пресс-службе отметили, что с 1 апреля цена природного газа стала для республики выгоднее, чем была до этого.

«С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ», - подчеркнули в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что страна переходит на прием платежей за поставки природного газа в рублях. Эта мера касается «недружественных стран», то есть тех, которые ввели антироссийские санкции. Страны-потребители должны будут переводить на счет Газпромбанка доллары и евро, которые затем сама кредитная организация конвертирует в рубли. Отказ рассчитываться по данной схеме будет восприниматься как неисполнение контрактных обязательств со всеми вытекающими последствиями, предупредил Путин.