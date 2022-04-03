В Словакии допустили возможность оплаты в рублях за российский газ

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Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что в страну нельзя остановить поставки российского газа, поэтому следует соблюсти требование России оплачивать голубое топливо в рублях. По словам министра, страна закупает у России 85% от объема необходимого газа. На решение проблемы с оплатой у Словакии есть примерно шесть недель.

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить рублем, то платим рублем», - заявил Сулик в эфире телеканала RTVS.

Президент России Владимир Путин на совещании 31 марта заявил, что если страны Запада хотят оплатить поставки российского газа, то им нужно открыть рублевые счета в банках РФ. Отказ от смены валюты будет считаться неисполнением обязательств со стороны покупателей.