Орбан назвал Зеленского одним из своих противников

Премьер-министр Венгрии в своем выступлении после выборов внес президента Украины в список своих противников.

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Лидер Украины в видеообращении 2 апреля раскритиковал Орбана, назвав его единственным в Европе политиком, который продолжает поддерживать президента РФ Владимира Путина.

Также к противникам Орбан причислил проевропейски настроенную оппозицию, американского миллиардера Джорджа Сороса и «бюрократов» ЕС.

Вчера, 3 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Победу одержала партия Виктора Орбана «Фидес». Она получила 135 мест из 199 в однопалатном парламенте страны - Государственном собрании. Орбан занимает пост премьер-министра Венгрии с 2010 года. Благодаря этой победе он сможет остаться на этой должности еще на четыре года.

С начала военной операции на Украине Виктор Орбан не раз сообщал, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине, а также не позволит проводить поставки через свою территорию.