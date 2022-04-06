СМИ: прощание с Жириновским состоится в Колонном зале Дома Союзов

Утверждается, что политик будет похоронен на Троекуровском кладбище там, где покоятся его родственники.

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Прощание с лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским состоится в Колонном зале Дома Союзов, передает РИА Новости, ссылаясь на источник.

Также утверждается, что политик будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве там, где покоятся его родственники.

Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о том, что на 76-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Жириновский. Память руководителя фракции ЛДПР почтили минутой молчания на заседании Государственной думы.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Жириновского. Глава государства подчеркнул, что он был опытным политиком, энергичным и ярким оратором.