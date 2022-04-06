Память Жириновского почтили минутой молчания на заседании Госдумы

Политик ушел из жизни сегодня, ему было 75 лет.

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На заседании Государственной думы РФ почтили память руководителя фракции ЛДПР, депутата Владимира Жириновского. Политик скончался сегодня на 76-м году жизни.

«Только что сообщили: после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский», - сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин на заседании.

У себя в Telegram-канале он назвал Жириновского ярким, талантливым политиком, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел.

Жириновский был председателем Либерально-демократической партии России с 1993 по 2022 год.

В начале февраля в Министерстве здравоохранения России заявили, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусной инфекцией. Впоследствии появлялись сообщения то о стабилизации, то об ухудшении состояния политика.