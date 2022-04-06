В ЛДПР сообщили, что отпевание Жириновского проведет лично патриарх Кирилл

Также соболезнования выразил и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев . По его словам, Жириновский был глубоко эрудированным человеком с четкой позицией по любому вопросу.

«Достойное прощание с великим человеком, все остальное обсуждать не будем в течение 40 дней. Это не в православных традициях. Патриарх проведет отпевание», - сказал Слуцкий.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/2022461436-fZQBt.html&date=2022-04-06 14:37:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.