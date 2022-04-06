В стране и мире Умер Владимир Жириновский Анна Назайкина Лидер ЛДПР ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. © Фото: Viktor Chernov, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: В возрасте 75 лет умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Он всегда был в гуще событий», - написал спикер ГД. Володин подчеркнул, что личность Жириновского настолько масштабна, что без этого политика сложно представить историю развития политической системы РФ. «Лучшая оценка его деятельности - неизменная поддержка избирателей. Для нас всех это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», - добавил он. В начале февраля в Министерстве здравоохранения России заявили, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусной инфекцией. Впоследствии появлялись сообщения то о стабилизации, то об ухудшении состояния политика. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика