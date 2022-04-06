В стране и мире Медведев: Жириновский был глубоко эрудированным человеком с четкой позицией по любому вопросу Тимур Шерзад Дмитрий Медведев заметил, что ушедший политик стоял у истоков создания многопартийной системы России. По словам Медведева, незаурядные лидерские качества Жириновского и его ораторское мастерство позволили ЛДПР быстро завоевать популярность. © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости Читайте нас на: Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о Владимире Жириновском, о кончине которого после продолжительной болезни сегодня сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Мы неоднократно встречались с Владимиром Вольфовичем на разных площадках, обсуждали актуальные вопросы, интересно и предметно дискутировали. Знал его как глубоко эрудированного человека, который имел четкую позицию по любому вопросу и всегда твердо ее отстаивал. Невозможно переоценить вклад Владимира Вольфовича в развитие отечественного парламентаризма, совершенствование законодательства, укрепление взаимодействия всех ветвей власти», - сказал Медведев в своей телеграмме, об этом сообщили в его секретариате. Дмитрий Медведев выразил соболезнования, добавив, что ушедший политик стоял у истоков создания многопартийной системы России. По словам Медведева, незаурядные лидерские качества Жириновского и его ораторское мастерство позволили ЛДПР быстро завоевать популярность. Это, как заметил Медведев, подтвердили успешные выборные кампании в Госдуму, проведенные партией Жириновского. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика