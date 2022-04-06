Постпред РФ при ООН заявил об отсутствии реакции Запада на доказательства о фейках в Буче

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что «раздувая истерику вокруг Бучи», Запад пытается сорвать промежуточные итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии всякой реакции стран коллективного Запада на приведенные доказательства фейков в украинской Буче.

«Никакой реакции. Факты их не интересуют», - заявил российский постпред в эфире «Первого канала».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что западные страны, «раздувая истерику вокруг Бучи», пытаются сорвать российско-украинские переговоры, в которых наметился прогресс. Глава российской дипломатии акцентировал внимание на том, что видеоряд из Бучи был опубликован сразу после того, как в Стамбуле, впервые за весь период контактов, Украина письменно изложила, как могли бы выглядеть соглашения о ее нейтральном статусе и гарантиях безопасности.

Сообщения в иностранных СМИ о «массовых убийствах» мирных жителей в украинском городе Буча появились третьего апреля. Преступные действия посмешили приписать российским военнослужащим. Минобороны нашей страны все обвинения отвергло, назвало происходящее провокацией и привело убедительные доказательства в пользу своей версии.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. Российские Вооруженные Силы, подчеркнули в оборонном ведомстве, наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.