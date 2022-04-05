Лавров: Запад пытается сорвать переговоры России и Украины «истерикой вокруг Бучи»

Видеоряд из Бучи появился сразу после того, как Украина впервые письменно изложила, как могли бы выглядеть соглашения о ее нейтральном статусе и гарантиях безопасности.

© Видео: МИД РФ © Фото: MFA Russia, Global Look Press

Западные страны, «раздувая истерику вокруг Бучи», пытаются сорвать российско-украинские переговоры, в которых наметился прогресс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он акцентировал внимание на том, что видеоряд из Бучи был опубликован сразу после того, как в Стамбуле впервые за весь период контактов, Украина письменно изложила, как могли бы выглядеть соглашения о ее нейтральном статусе и гарантиях безопасности.

«Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем это сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет», - сказал Лавров.

Министр добавил, что Россия готова честно и последовательно работать с Украиной за переговорным столом и не потерпит повторения судьбы минских соглашений.

Ранее РФ запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча под Киевом, однако дважды получила отказ от Великобритании, которая председательствует в СБ. Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя выразил в связи с этим протест, отметив, что Лондон действует «неслыханным образом, презрев любые нормы и правила».