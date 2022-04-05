Небензя представил свидетельства постановочного характера фото и видео из Бучи

Постоянный представитель РФ при ООН заявил, что целью подобной провокации является запугивание, и сообщил, что Россия намерена как можно быстрее представить фактические доказательства, подтверждающие эту позицию, в Совбезе ООН.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: President Of Ukraine, KeystonePressAgency, globallookpress

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции 4 апреля представил журналистам свидетельства постановочного характера опубликованных в СМИ фото и видео якобы жертв среди мирного населения в украинской Буче, будто бы оставленных российскими военнослужащими.

Небензя обратил внимание общественности на то, что мэр Бучи Анатолий Федорук, представивший в своем видеообращении уход из города российской армии как победу украинской, никоим образом не упомянул ни о каких-либо массовых зверствах, ни о жертвах среди мирного населения, ни о чем-либо подобном.

«Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии и что он так себя ведет на фоне бойни на улицах», - заявил Небензя.

Постпред также продемонстрировал фото украинского боксера Жана Беленюка, прибывшего в Бучу после вхождения туда украинских силовиков, - на нем спортсмен также запечатлен довольным и улыбающимся.

Небензя подчеркнул, что публикации, «наполненные несоответствиями и откровенной ложью», появились в СМИ 3 апреля, а в ролике нацгвардии Украины, снятом в Буче днем ранее, на улицах не видно ни одного «погибшего».

«То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведенной киевским режимом и его западными спонсорами», - заявил российский постпред.

Небензя выразил мысль о том, что целью провокации является запугивание, и сообщил, что РФ намерена как можно быстрее представить фактические доказательства, подтверждающие эту позицию, в Совбезе ООН.

Ранее в МИД РФ заявили, что вновь потребуют созыва СБ ООН по Буче, несмотря на отказ Британии. В ведомстве назвали произошедшее в городе преступной провокацией украинских военных и радикалов. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом заявил, что ситуация вокруг Бучи является еще одной фейковой атакой в адрес России и организована, чтобы в очередной раз обвинить РФ.