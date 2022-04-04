Военкор Александр Коц предположил, откуда взялись трупы мирных жителей в Буче под Киевом

Как заметил Коц, возможно, мертвые на улицах города взялись в результате того, что город долгое время после ухода российских войск обстреливали украинские артиллеристы.

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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц предположил в разговоре со «Звездой», откуда в Буче под Киевом взялись трупы мирных жителей.

«Моя версия событий, что после того, как российские войска ушли, Украина еще долгое время обстреливала город из артиллерии, под этот огонь могли попадать мирные жители», - заявил Коц.

Также он добавил, что, возможно, когда началась зачистка города украинскими войсками, то они стреляли по всему, что движется, и тем более по людям с белыми повязками, по мирным жителям.

Ранее о том, что распространенным Украиной видеоматериалам из Бучи нельзя доверять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До этого обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче опровергли в Минобороны России.