Медведев заявил, что западные санкции не фатальны для России

По словам зампредседателя Совбеза, эти события нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в XX веке.

© Фото: Russian Government Press Office, Global Look Press

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции для России - это не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в прошлом веке и даже с проблемами коронавируса.

«Нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке», - сказал Медведев в интервью РИА Новости.

По его словам, во время пандемии коронавируса «временами было не по себе».

«Потому что мы не понимали, по каким закономерностям этот вирус - откуда бы он ни взялся - развивается. И не выкосит ли он значительную часть человечества», - объяснил Дмитрий Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза заявил, что США больше не являются хозяевами планеты Земля. Так Медведев дал оценку действиям Запада в адрес России на фоне ситуации на Украине.

По его словам, санкции, которые были введены западными странами в адрес РФ в связи с событиями на Украине, не спровоцируют коллапс в отечественной экономике. Медведев отметил, что у России есть все возможности для своего развития, а также партнерские связи с дружественными странами.