СМИ сообщили о планах США запретить долларовые платежи по госдолгу РФ

Москва должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов.

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Минфин США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Сообщение об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

Российский Минфин 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах по двум выпускам еврооблигаций, направленное 14 марта, исполнено. А на прошлой неделе Минфин объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.

Двадцать четвертого февраля Россия приступила к выполнению специальной военной операции на Украине. Заявленные цели операции - полная демилитаризация и денацификация Украины. В ответ на это страны коллективного Запада ввели против Москвы экономические санкции.