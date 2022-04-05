Reuters: США готовы объявить о новых санкциях против России 6 апреля

Как утверждается, ограничительные меры будут включать запрет на новые инвестиции в РФ.

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США объявят о новых антироссийских санкциях в среду, 6 апреля. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственный источник.

Утверждается, что меры будут включать запрет на новые инвестиции в Россию. Кроме того, власти США планируют усилить давление на российские финансовые институты. СМИ также уточняет, что под рестрикции попадут госпредприятия, российские чиновники и их семьи. Штаты вводят санкции на фоне обвинений РФ в якобы совершении преступлений в украинском городе Буча.

«Завтра США объявят после согласования с "Большой семеркой" и ЕС о дополнительном масштабном пакете санкционных мер, которые наложат на Россию значительные издержки», - передает СМИ слова источника.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против РФ и будет продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Напомним, накануне в Кремле заявили, что цель провокации, устроенной украинской стороной в городе Буча, где якобы были обнаружены многочисленные жертвы среди мирного населения, будто бы оставшиеся после пребывания там ВС РФ, - очернение России.

Кроме этого, постпред России при ООН Василий Небензя представил журналистам свидетельства постановочного характера опубликованных в СМИ фото и видео якобы жертв среди мирного населения в украинской Буче, будто бы оставленных российскими военнослужащими.