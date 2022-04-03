Шольц анонсировал новые санкции Запада против России

По словам главы ФРГ, президент РФ и те, кто его поддерживает ощутят последствия принимаемых санкционных мер.

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Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против Российской Федерации и будет продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Президент [России Владимир] Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия», - цитирует канцлера РИА Новости.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала ужесточение санкций Европейского союза против Российской Федерации. Кроме того, глава дипломатического ведомства ФРГ пообещала, что страны Европейского союза окажут усиленную поддержку Киеву.