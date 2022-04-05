В Кремле назвали очернение РФ целью провокации в Буче

Москва призывает лидеров Запада и СБ ООН абстрагироваться от эмоций и подумать головой.

© Фото: I-Images, KeystonePressAgency, globallookpress

В Кремле заявили, что цель провокации, устроенной украинской стороной в городе Буча, где якобы были обнаружены многочисленные жертвы среди мирного населения, будто бы оставшиеся после пребывания там ВС РФ, - очернение России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает лидеров Запада и СБ ООН абстрагироваться от эмоций и подумать головой.

«Мы еще раз призываем, пользуясь случаем, призываем в первую очередь членов Совета Безопасности, лидеров западных стран абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основано, и просто подумать головой и попробовать сопоставить факты. С тем чтобы понять, о каком чудовищном подлоге идет речь», - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, все провокационные действия производятся только с целью очернить репутацию Российской армии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя представил журналистам свидетельства постановочного характера опубликованных в СМИ фото и видео якобы жертв среди мирного населения в украинской Буче, будто бы оставленных российскими военнослужащими.