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В МИД РФ заявили, что вновь потребуют созыва СБ ООН по Буче, несмотря на отказ Британии

Андрей Аркадьев
12:52 04.04.2022
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее в Буче преступной провокацией украинских военных и радикалов.
В МИД РФ заявили, что вновь потребуют созыва СБ ООН по Буче, несмотря на отказ Британии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в городе Буча в Киевской области. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что Москва повторно потребует его проведения в понедельник, 4 апреля. Ранее Захарова заявила, что цель «очередного преступления киевского режима» в Буче - срыв мирных переговоров и эскалация насилия.

После публикации СМИ видео и фото с телами мирных жителей в городе Буча коллективный Запад пообещал провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных, а также указал на необходимость усиления давления на Москву. Евросоюз собирается обсудить новый пакет санкций в отношении России.

В Минобороны России назвали провокацией заявления о преступлениях военных РФ в Буче. В ведомстве заверили, что, пока его контролировали российские войска, ни один мирный житель не пострадал. Также российская сторона потребовала созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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