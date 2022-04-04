Небензя: Россия предоставит в СБ ООН факты о ситуации в Буче

По его словам, российские военнослужащие не имеют никакого отношения к данной провокации.

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Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции заявил, что РФ скоро предоставит в Совет безопасности ООН факты о ситуации в Буче. По его словам, российские военнослужащие не имеют никакого отношения к данной провокации.

Кроме того, как подчеркнул Небензя, отказ провести заседание СБ ООН по ситуации в Буче говорит об истинном отношении Запада к Украине. По его словам, Великобритания использовала лживый предлог, чтобы не проводить в понедельник, 4 апреля, заседание.

«То, что случилось вчера и сегодня, - это беспрецедентно, невероятно, невообразимо - то, что нам отказали во встрече СБ ООН, которую мы запросили у британского председательства», - отметил постпред, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва повторно потребует проведения заседания СБ ООН. Также она отметила, что цель «очередного преступления киевского режима» в Буче - срыв мирных переговоров и эскалация насилия.

Министерство обороны России опровергло заявления Киева о том, что российские военнослужащие якобы атаковали мирных жителей города Буча Киевской области. В частности, фейковые материалы о том, что военнослужащие якобы напали на людей, появились только после того, как в населенный пункт прибыли сотрудники службы безопасности Украины и украинские журналисты. В ведомстве назвали провокацией заявления о преступлениях военных РФ