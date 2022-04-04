Лавров назвал ситуацию вокруг украинской Бучи очередной фейковой атакой

РФ затребовала срочное проведение заседания Совета Безопасности по этому конкретному вопросу, так как усматривает в подобных провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности, заявил глава МИД России.

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Ситуация, сложившаяся вокруг украинской Бучи, является еще одной фейковой атакой в адрес России, эта инсценировка была организована, чтобы в очередной раз обвинить РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

«На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами...там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители», - сказал Лавров.

Кроме того, глава российского дипломатического ведомства заявил, что Москва усматривает прямую угрозу международной безопасности в таких провокациях, как в Буче.

«Мы затребовали срочное проведение заседания Совета Безопасности по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности», - заявил министр.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что фейковые материалы о том, что военнослужащие ВС России якобы напали на жителей города, появились только после того, как в населенный пункт зашли сотрудники СБУ и украинские журналисты.

Кроме того, в российском военном ведомстве обратили внимание, что постановка, организованная киевскими властями, содержит грубые ошибки. Так, тела на обнародованных кадрах по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах не свернулась кровь.