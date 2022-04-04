Ложь и нестыковки: что известно о постановочном видео с «жертвами российских военных» в Буче

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ukrainian Ministry of Defence

В Минобороны России прокомментировали шокирующее видео с «телами мирных жителей» из города Буча под Киевом. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков назвал эти материалы провокацией, ведь российские военные еще 30 марта покинули город.

Видео от главаря одного из киевских тербатов. В Бучу они вошли сразу после ухода российских военных 30 марта. А сейчас на Украине распространяют видеоролик. Якобы, в подвале одного из зданий русские пытали и расстреливали местных жителей. Но есть маленькая деталь - белая повязка на руках. Для российских военных это опознавательный знак, то есть «свой, не стрелять».

«Моя версия событий, что после того, как российские войска ушли, Украина еще долгое время обстреливала город из артиллерии, под этот огонь могли попасть мирные жители, а когда началась зачистка украинскими войсками, они стреляли просто по всему, что движется и тем более по людям с белыми повязками, по мирным жителям», - предположил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

В адрес российской армии звучат громкие обвинения в геноциде к жителям Бучи под Киевом. Президент Евросоюза запускает хэштег «Бучанская резня». Западные СМИ продолжают пестреть заголовками о сотнях убитых мирных жителей.

«Запах взрывчатки все еще висел в холодном, сыром воздухе, смешиваясь со зловонием смерти», - гласит один из заголовков WSJ.

В список убитых цинично записывают и живых. Одну девочку украинские СМИ назвали сиротой, что возмутило ее родителей. На своей странице в соцсетях киевлянин Антон Филипчук призывает авторов статьи к совести. Это фейк и в истории с якобы бесчинством русских в Буче, по мнению военных экспертов, тоже много нестыковок.

«Если бы русские войска ушли из Бучи и чувствовали за собой какую-нибудь провинность, какие-то преступления, то, безусловно, все эти трупы были бы убраны с проезжей части. Второй довод. Если люди погибли от пуль, от разрывов снарядов, которые якобы русские устроили, то по бокам от дороги стоят целые дома, неповрежденные заборы и даже не земле никаких следов нет», - напомнил полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

В Минобороны РФ информацию о преступлениях российских военнослужащих опровергают, называя это очередной провокацией. В официальном сообщении говорится, что ни один местный житель не пострадал, пока город находился под контролем российских военных. То есть вплоть до 30 марта. Тем удивительнее, что новость, а точнее фейк о резне в Буче появился так поздно.

«Тридцать первое марта, мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь. Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи - очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», - заявили в Минобороны РФ.

Мэр Бучи 31 марта официально заявил, что отныне город без российских военных. И ни слова про улицы, усеянные «трупами». На снятом второго апреля местным депутатом городского совета тоже никаких тел. Но публикациям крупнейших международных изданий за рубежом верят больше. И это служит поводом к новым нападкам.