МО РФ: фейки о якобы преступлениях ВС РФ в Буче появились только после прибытия в город СБУ

Информацию о том, что российские военные покинули город, подтвердил мэр Бучи Федорук, не упомянув ничего о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

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Министерство обороны России сообщило, что фейковые материалы о том, что российские военнослужащие якобы напали на жителей города Буча, появились только после того, как в населенный пункт прибыли сотрудники службы безопасности Украины и украинские журналисты. Об этом говорится в опубликованном оборонным ведомством сообщении.

«31 марта, мэр г. Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что постановочные публикации, сделанные киевским режимом, содержать грубые ошибки. Тела на кадрах по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов