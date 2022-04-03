Россия запросила заседание СБ ООН из-за провокации в Буче

По словам Дмитрия Полянского, Москва намерена «вывести зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду».

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ запросила заседание Совета Безопасности ООН на понедельник из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча под Киевом. Он отметил, что российская сторона намерена «вывести зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду».

«В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля», - написал Полянский у себя в Telegram-канале.

Ранее министерство обороны России опровергло заявления Киева о том, что российские военнослужащие якобы атаковали мирных жителей города Буча Киевской области. В частности, фейковые материалы о том, что российские военнослужащие якобы напали на жителей Бучи, появились только после того, как в населенный пункт прибыли сотрудники службы безопасности Украины и украинские журналисты. Более того, добавили в военном ведомстве, российские подразделения вышли из Бучи за четыре дня до появления в СМИ «свидетельств преступлений».