В Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча

© Фото: Mykhaylo Palinchak, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министерство обороны России опровергло заявления Киева о том, что российские военнослужащие якобы атаковали мирных жителей города Буча Киевской области. Все российские подразделения покинули город 30 марта - за четыре дня до появления публикаций - после того, как было объявлено о существенном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях.

«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией... Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь. Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи - очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», - говорится в сообщении МО РФ.

Пока город находился под контролем ВС РФ, мирные жители свободно пользовались сотовой связью, передвигались по городу и могли его покинуть в северном направлении. При этом с южной стороны кварта города подвергались обстрелам со стороны украинских сил.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Об этом он сообщил по итогам переговоров с украинской делегацией в Стамбуле.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов