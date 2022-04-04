Блиндаж на школьном дворе: кадры брошенного штаба украинских националистов в Мариуполе

В спортивном зале школы боевики хранили боеприпасы, там же располагался штаб и тренировочная база националистов.

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Спецназ из Чеченской Республики приступил к зачистке новых кварталов левобережного района Мариуполя, националистов выдавливают в сторону промышленной зоны. Особую опасность для наступающих отрядов представляют диверсионные группы и снайперы противника. Бойцы спецподразделений зачищают дворы Орджоникидзевского района Мариуполя. В наступление идут под прикрытием танковых экипажей.

Националисты, переодетые в гражданскую одежду, могут находиться где угодно. Линия соприкосновения постоянно перемещается. Улицы можно пересечь исключительно перебежками. Любое открытое пространство контролируют украинские снайперы. Чтобы ускорить процесс наступления используется реактивные установки дистанционного разминирования «УР-77», получившая в войсках прозвище «Змей Горыныч». В небе работает российская авиация. Владимир Касаткин чудом выбрался из района хлебозавода. Там развернулись ожесточенные бои, и судя по словам спасшихся - настоящие массовые казни.

«Проверяют, раздевают до гола. Потом расстреливают. Я в окно видел. Я не знаю зачем, они даже женщину с собачкой убили. Она выгуливала собачку и ее убили», - рассказал один из местных жителей Владимир Касаткин.

В одном из кварталов уничтожены практически все дома. Люди месяц вынуждены укрываться в подвалах. В городе гуманитарная катастрофа. Воды, электричества и связи нет. Еду людям привозят военные. Михаил ежедневно навещает свою лежачую 85-летнюю мать Лидию Ивановну. Мужчина ездит к ней под градом пуль на велосипеде.

«А никуда не денешься, надо ее помыть, накормить. Она нас четверых воспитала», - признался Михаил.

Украинские боевики к обороне готовились тщательно. На школьном дворе оборудовали укрепленный блиндаж. Здесь хранился боекомплект. В самом здании штаб и тренировочная база боевиков. Этот район уже под полным контролем подразделений Вооруженных Сил России. Войска теснят националистов в сторону промзоны.