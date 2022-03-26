Разминирование взрывами: как «Змея Горыныча» используют в ходе спецоперации на Украине

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит» создана для проделывания проходов в минных полях, в том числе во время боя.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие применили установку разминирования УР-77 «Метеорит», получившую в войсках прозвище «Змей Горыныч» в ходе спецоперации на Украине.

Установка помогает расчистить поле от мин противника. После выстрела по минному полю взрывная волна уничтожает все вокруг, так саперы создают проход для танков.

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит» помогает проделывать проходы в минных полях, в том числе во время боя. Проще говоря, она делает то, что раньше вручную, рискуя жизнью делали саперы.

Подробнее об установке разминирования УР-77 читайте в статье Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов