Важный рубеж: как бойцам Народной милиции ЛНР удалось выбить противника из Рубежного

Чтобы украинские военные не смогли вырваться в Лисичанск или Северодонецк, где до сих пор остается большая группировка ВСУ, подступы к заводам города были заблокированы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бойцы Народной милиции Луганской Народной республики продвигаются по частному сектору Рубежного. Вблизи слышны разрывы артиллерийских снарядов украинской армии. А в жилом квартале, прилегающем к промышленной зоне, где заблокировали группировку солдат ВСУ, нет ни одного целого дома.

Чтобы украинские военные не смогли вырваться в Лисичанск или Северодонецк, где до сих пор остается большая группировка ВСУ, подступы к заводам были заблокированы. Однако защитники Донбасса не хотят кровопролития и предлагают противнику сложить оружие, гарантируя соблюдение Женевской конвенции.

«Бить точно не будем, только взаимопонимание. Их нужно вразумить, они просто больны властью, той властью, которая ныне ими управляет, украинской властью. Это просто больные люди, им нужна психологическая помощь», - говорит начальник штаба батальона с позывным Дим Димыч.

В самом Рубежном люди начали выходить на улицы. Но от убежищ пока что далеко не отходят. Граждане общаются и готовят еду возле подъездов, однако на другой стороне дороги пусто, ведь у людей за полтора месяца выработалась привычка держаться поближе к стенам.

В населенном пункте нет ни электричества, ни воды. Местным жителям привозят продукты волонтеры. Из России и Луганска доставляется гуманитарная помощь, а также сами солдаты часто делятся своим пайком с горожанами. Аварийные бригады и строители моментально окажутся в городе, как только смолкнет украинская артиллерия, и до этого момента осталось не так много времени.

Донбасс освобождают шаг за шагом, и порой даже ценой жизни. И все это ради того, чтобы у последующих поколений была возможность говорить на родном языке, и не таясь помнить свою историю. Бойцы народной милиции ЛНР подняли красное знамя Победы на мемориале советским воинам в освобожденном городе.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.