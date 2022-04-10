Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay

В городе Рубежное в Луганской народной республике лишь по счастливой случайности еще одна провокация не привела к многочисленным жертвам. Населенный пункт со дня на день полностью перейдет под контроль Народной милиции и терять националистам уже нечего.

Во вторник боевики подорвали цистерну, в которой находилась соляная кислота. Ядовитое облако несколько часов висело над городом. Причем взрыв был произведен так, чтобы с учетом ветра пострадало максимальное количество людей.

И как стало известно в субботу вечером, провокация повторилась. Там же, в Рубежном, Вооруженные силы Украины подорвали цистерну с азотной кислотой.

Восток Украины - это регион, где в большом количестве сосредоточены предприятия химической промышленности, и сейчас именно там, по данным российского Минобороны, велика угроза терактов с применением химикатов. В частности, в Авдеевке, на коксохимическом заводе, нацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами и также планируют взорвать их при подходе к городу сил Донецкой народной республики.

Подробнее о планах украинских боевиков - в сюжете Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой» на сайте и в эфире телеканала «Звезда» в 18.00.