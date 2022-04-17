Ненависть и расчет: почему нацбаты ВСУ используют жителей Луганской области как живой щит

В Луганской области по мере освобождения региона ожесточение нацбатов все сильнее. В городе Кременная он взяли в заложники инвалидов и стариков, проживавших в местом доме-интернате.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Над городом Рубежное вздымаются клубы черного, едкого дыма. Запахом гари здесь пропитано буквально все. Радикалы увеличили интенсивность обстрелов. Бьют из всего, что осталось на вооружении. В городе новые разрушения и жертвы. В квартиру на четвертом этаже сегодня прилетел кассетный боеприпас, начиненный дротиками. Стену просто вырвало из дома - к счастью, в квартире никого не было.

Еще один кассетный снаряд угодил в кафе, расположенное на первом этаже дома - там прятались от холода и обстрелов люди, чьи дома уже разрушены неонацистами. Серьезно пострадала хозяйка заведения.

В самом же городе идет сплошная зачистка. Позиции националистов штурмует народная милиция и чеченский спецназ. Бои тяжелые, но с каждым днем удается продвинуться вперед еще на несколько улиц.

Здесь на переднем крае обороны неонацистов, бойцы Росгвардии захватили блокпост, и устроили засаду. Не выдавая себя, поочередно захватили в плен весь суточный наряд националистов.

Националисты согнали на передовую резервистов и мобилизованных, никогда не участвовавших в боевых действиях. Полностью деморализованные люди, даже не поняли, как попали в плен. Сдаваться им запретил киевский режим - расстрельная статья.

На южном фланге наступления народной милиции этот шахтерский городок - ключевой объект. Дорога на Попасную простреливается, поэтому мы пересели в бронетранспортер, к тому же легковой автомобиль до места не доберется - самой дороги практически нет.

Артиллерию ВСУ наводят с воздуха. Беспилотники, поставляемые неонацистам западными странами, постоянно кружат над позициями народной милиции. Наш БТР - цель привлекательная, «прилет» прямо перед боевой машиной. Дальше идем пешком, прижимаясь к зданиям.

Бои в городе идут за каждый дом, за каждую улицу, при огневой поддержке ствольной артиллерии и систем залпового огня. Положение радикалов с каждым днем становится хуже. Группировка ВСУ в ЛНР обречена, ее полный разгром – вопрос ближайшего времени.

Уже перед отъездом, мы встречаем единственных жителей на три близлежащие улицы. Елена и Александр Хандрамай наотрез отказываются покидать город.

«Я не ухожу отсюда, потому что здесь моя Родина. Если я отсюда уйду, вернуться некуда будет», - сказал Александр.

Отступая, националисты прикрывались стариками и инвалидами. Шокирующие подробности того, как эти изверги издевались над своими гражданами, нам рассказали выжившие пациенты Кременского дома-интерната.

«Они просто прикрывались, им выгодно было, что они высоко над лесом и что видно все вокруг. А люди, которые были лежачие, остались на втором этаже, они все сгорели. Нас солдаты ЛНР вытащили из интерната, сколько нас человек было на первом этаже, и по лесу тащили до хутора Пшеничного», - плача, рассказала Евгения.

Рассказывать о событиях в доме-интернате без слез, они не могут. Месяц назад украинская нацгвадия оборудовала в соцучреждении огневые позиции и прикрываясь беспомощными, пожилыми людьми вела стрельбу по бойцам ЛНР. У Евгении Александровны после инсульта парализована правая сторона тела, спускаться вниз от обстрела женщине пришлось ползком, по битым камням и стеклам.

Интернат был выбран националистами не случайно. Четырехэтажное здание возвышалось над лесом и позволяло контролировать окрестности и корректировать огонь артиллерии.

«Украинская армия приехала, сказала, что будет нас защищать. На следующий день началось это все... Начались обстрелы, много людей погибло. Украинская армия ушла сразу - подпалила интернат и ушла. Они нас выставили как щит», - рассказал пациент Валерий Слепаченко.

В доме-интернате проживали 74 человека - это инвалиды и люди пожилого возраста, многие без возможности передвигаться самостоятельно. Галина Николаевна - инвалид детства. В Кременную попала в 2015 году, после того как соц-учреждение в Антраците закрылось из-за боевых действий.

«Как начали бахать по первому этажу - мы на полу лежали, не знаю сколько. Даже головы нельзя поднять. С потолка все сыпется... У меня просто слов нет», - рассказала Галина.

Покидая позиции неонацисты подожгли интернат. Пластиковая отделка вспыхнула мгновенно, коридоры и комнаты наполнил едкий дым. На втором этаже находились «лежачие» пациенты, лишь двоим из них удалось спастись, остальные сгорели заживо.

«Люди горели. Когда пожар начался, мы давай выскакивать. Люди орут, горят живьем, живьем горят люди», - добавила пациентка Елена.

Наступающие бойцы народной милиции услышали крики о помощи из горящего здания. Пожилых людей, в том числе на колясках, переносили на руках через воронки и заборы. Из 74-х жильцов интерната спасти удалось лишь 23 человека. Возможно, в подвалах Рубежного удалось скрыться еще нескольким пациентам. Российские следователи уже работают над выяснением всех обстоятельств этого преступления, чтобы все виновные предстали перед судом.

То, как нацбаты пришли к такому чудовищному отношению к своему собственному народу - становится понятно, когда видишь эти находки. В поселке Верхнеторецкое, оставленном ВСУ, были найдены оккультные предметы и сатанинская символика. Здесь находились позиции, запрещенного в России «Правого сектора»*.

После видеофиксации сатанинского капища бойцы ДНР собрали всю атрибутику и сожгли перед чудотворной иконой Донской Божьей матери. И отправились дальше - освобождать родную землю.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ