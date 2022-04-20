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Приблизить мирную жизнь: как ВС РФ поддерживают безопасность на освобожденных территориях ЛНР

Владислав Кустов
05:00 20.04.2022
Военнослужащие выстроили в поселке систему контроля за безопасностью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская армия обеспечивает безопасность в одном из населенных пунктов Луганской народной республике. В поселке укрываются беженцы, покинуть свои дома их вынудили обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Четырехлетний Максим из Рубежного показывает съемочной группе «Звезды» временное пристанище в местной школе - маленькая комната, кухня и огромная игровая, расположившаяся в школьном спортзале. Мальчик снова стал рисовать и первым делом изобразил радугу. Детская психика избавилась от воспоминаний о том, как месяц с мамой и папой приходилось прятаться в подвале от обстрелов.

Отец мальчика, Геннадий, уверен, что стреляли по людям украинские войска, так как они стояли в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, когда российских войск и сил ЛНР не было и близко.

Семья мечтает вернуться домой. Но от него теперь мало что осталось: прямо перед отъездом в квартиру попал снаряд. Максим ее теперь называет заброшкой. Но, главное, что ни мамы, ни папы, ни его дома не было. В поселке, где их приютили, ни один снаряд не упал. Хотя за его пределами были позиции украинских военных.

ВСУ серьезно готовились к боевым действиям на этом направлении. Вырыли траншеи. Но ни одного выстрела не прозвучало и следов от пуль нет - украинские боевики покинули свои позиции в спешке.

В школе, где приютили семью Геннадия, есть кабинет истории Великой Отечественной войны. В нем давно нет света. А этажом выше - учебный класс с пособиями об альтернативной украинской летописи, ряд которых замыкает плакат с американскими долларами, флагом Евросоюза и логотипами интернет-компаний США. Эти противоречия учителя объяснять на камеру боятся.

С начала спецоперации школа не работает. Родители боялись, что украинская сторона начнет обстреливать и этот поселок. Детей в школу отпускать страшно. Но сейчас уже возобновили дистанционные занятия. И скоро, говорят учителя, школа вновь откроет свои двери.

О том, чтобы приблизить этот момент, заботится российская армия. Выстраивает системы контроля за безопасностью: например, недалеко от поселка висит аэростат наблюдения. Он видит все в округе на 15 километров. С точностью до цифры различить может даже номера машин.

«Наблюдаем перемещение техники. Тепловизором в ночное время можем наблюдать. А в дневное камеры фиксируют перемещение людей и техники», - рассказывает начальник отдела эксплуатации аэростатного комплекса Сергей.

Еще одна задача - наблюдение за движением российских колонн. Машины МТО проезжают и поселок, где живет семья Геннадия. Мужчина говорит, что больше не страшно. Наоборот - звук гусениц дает надежду, что скоро дорога домой будет открыта.

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