МО: РФ по просьбе Эрдогана будет содействовать эвакуации из Мариуполя иностранных заложников боевиков

© Фото: V Ictor XinHua Globallookpress

Российская сторона будет оказывать полное содействие эвакуации иностранных граждан, оказавшихся заложниками у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя. Такое решение, как сообщили в Минобороны РФ, было принято в соответствии с просьбой президента Турции Реджепа Эрдогана к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

Для проведения гуманитарной операции Вооруженные Силы Российской Федерации с 00:00 (по московскому времени) 3 апреля 2022 года открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение «режима тишины» на маршруте движения. Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям.

При этом, Российская Федерация готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права. Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению «режима тишины» в период проведения эвакуации, а также исключению угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода.

С этой целью Минобороны РФ призывает все международные организации, в том числе Международный Комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - обязать киевские власти до 03:00 3 апреля 2022 года письменно уведомить о готовности к проведению эвакуации Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, турецкую сторону, Международный Комитет Красного Креста, а также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом в срочном заявлении сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине - начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов