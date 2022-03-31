Опубликованы кадры с места падения сбитого под Мариуполем украинского вертолета

Ранее в Народной милиции ДНР заявили об уничтожении двух украинских вертолетов под Мариуполем.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Силы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики сбили вертолет с украинскими националистами недалеко от Мариуполя. Кадры с останками рухнувшей машины публикует «Звезда». На месте крушения обнаружены тела погибших националистов.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили об уничтожении двух украинских вертолетов под Мариуполем. Сообщалось, что с помощью этих машин планировалось эвакуировать лидеров националистических батальонов.

В Народной милиции ДНР уточнили, что один из вертолетов сбили с помощью трофейного ПЗРК «Стингер», захваченного при освобождении Мариуполя. Отмечается, что двое боевиков выжили.

Также в четверг представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинским силовикам не будет предоставлен выход по гуманитарному коридору из Мариуполя. Как сообщил Басурин, ранее они отказались от эвакуации, и потому считаются преступниками.