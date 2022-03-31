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Прижать украинских националистов: как работают российские десантники в Мариуполе

Олег Лавров
18:22 31.03.2022
За неделю боевых действий в Мариуполе десантники прекрасно изучили тактику националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пулеметная очередь накрыла экипаж боевой машины на проспекте Мира в Мариуполе. В городе десантники отрабатывают задачи вместе с танковыми экипажами. Их задача - прижать националистов с юго-западной стороны.

Батальон ВДВ Восточного военного округа рассредоточен по окраинам Мариуполя. Личный состав готовит технику для дальнейшего наступления в центр города.

На БМД нет активной брони, способной выдержать попадание из противотанкового ракетного комплекса. Целостность машины и жизни экипажа в руках механика-водителя.

За неделю боевых действий в Мариуполе десантники прекрасно изучили тактику националистов. С ходу определяют боевиков, переодетых в гражданское, наперед знают, где радикалы оборудуют огневые точки. Крайне напряженная ситуация возникла при зачистке стоматологической клиники в Центральном районе Мариуполя.

Военнослужащие вернулись из Мариуполя с интересным трофеем - снайперской винтовкой «Укроп» калибра 7,62 мм. По сути, это переделанная американская винтовка AR-10. Теперь осталось найти на брошенных позициях боекомплект и воевать против националистов их же оружием.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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