В Херсон доставили новую партию гуманитарной помощи

Всего продукцию гуманитарной помощи получили около тысячи жителей Херсона, в первую очередь - это граждане преклонного возраста.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В город Херсон доставлена очередная партия гуманитарной помощи для жителей областного центра. Безопасность ее транспортировки к месту назначения и раздачи мирным жителям обеспечили военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации.

Пункт выдачи гуманитарного груза был развернут в центре города - на площади Свободы. Содействие военнослужащим в выдаче продуктовых наборов и предметов первой необходимости оказывали волонтеры из числа местных жителей.

«Мы обеспечиваем безопасность на данных участках гуманитарной помощи. Когда в первые дни проводили гуманитарную помощь, были и частые случаи попыток провокаций. <...> Мы им объясняем спокойно, дружелюбно. Нас, в принципе, понимают, осознают, что они не правы ну и расходимся мирным путем. <...> Мы приехали сюда не наводить беспорядок, а наоборот - чтобы было все хорошо», - рассказал военнослужащий Сергей.

Всего помощь получили около тысячи жителей Херсона. В первую очередь - это граждане преклонного возраста.

Беременные женщины, а также женщины с детьми, помимо стандартного продуктового набора из круп и сахара, консервации, сгущенного молока и растительного масла, также получили детское питание и подгузники.

Ранее сообщалось, что более 40 тонн гуманитарной помощи было доставлено в Херсон из России. По прибытии в пункт назначения весь гуманитарный груз был выгружен на склад, находящийся под круглосуточной охраной российских военных. Затем волонтеры произвели формирование продуктовых наборов для их последующей выдачи жителям города Херсона и области.

Также и жители населенных пунктов Луганской республики получили гумпомощь из рук военных России. При беседе с российскими военнослужащими граждане рассказали, что у них уже второй месяц нет света и воды, за которой нужно ездить несколько километров. Они добавили, что украинские власти гуманитарную помощь не оказывали.

Так, российские военные передали местным жителям продовольственные наборы, включающие муку, крупы, рис, гречку, макаронные изделия, сахар, соль. Также в проднаборе есть растительное и сливочное масло, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, овощи, чай.

Российские военные регулярно собирают заявки в местах временного пребывания беженцев и населенных пунктах в ЛНР, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания ввиду отсутствия средств и обеспечения продовольствием. Среди тех, кто получает продуктовые наборы, есть многодетные семьи, воспитывающие до семерых детей.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.