Для беженцев и местных: военные РФ раздали около двух тонн гумпомощи в ЛНР
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в рамках гуманитарной помощи беженцам и населению Украины раздали около двух тонн продовольствия и товаров первой необходимости в Луганской народной республике.
Российские военные регулярно собирают заявки в местах временного пребывания беженцев и населенных пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания ввиду отсутствия средств и обеспечения продовольствием. Среди тех, кто получает продуктовые наборы, есть многодетные семьи, воспитывающие до семерых детей.
В состав продуктовых наборов вошли рис, гречка, перловка, макароны, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия и чай. Кроме того, в числе беженцев есть дети и инвалиды, которые нуждаются в специальных медикаментах и средствах гигиены.
Гуманитарная помощь беженцам и жителям населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных Сил Украины, оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей.