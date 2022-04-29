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Для беженцев и местных: военные РФ раздали около двух тонн гумпомощи в ЛНР

Алиса Краузе
05:01 29.04.2022
Российские военные оказывают гуманитарную помощь беженцам в местах временного пребывания на Украине.
Для беженцев и местных: военные РФ раздали около двух тонн гумпомощи в ЛНР
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в рамках гуманитарной помощи беженцам и населению Украины раздали около двух тонн продовольствия и товаров первой необходимости в Луганской народной республике.

Российские военные регулярно собирают заявки в местах временного пребывания беженцев и населенных пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания ввиду отсутствия средств и обеспечения продовольствием. Среди тех, кто получает продуктовые наборы, есть многодетные семьи, воспитывающие до семерых детей.

В состав продуктовых наборов вошли рис, гречка, перловка, макароны, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия и чай. Кроме того, в числе беженцев есть дети и инвалиды, которые нуждаются в специальных медикаментах и средствах гигиены.

Гуманитарная помощь беженцам и жителям населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных Сил Украины, оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей.​

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