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Более 40 тонн гуманитарной помощи из России доставили в Херсон

Виктория Косогляденко
Алиса Краузе
05:01 27.04.2022
В Херсонскую область в очередной раз доставили партию гуманитарной помощи для мирных граждан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Более 40 тонн гуманитарной помощи из России в очередной раз было доставлено в украинский город Херсон. Продукты, детское питание, а также товары первой необходимости привезли из Республики Крым уже ставшие известными белые КамАЗы МЧС России, безопасность передвижения и сопровождение которых обеспечивали военнослужащие Минобороны РФ.

Обеспечение безопасности гуманитарных конвоев начинается еще задолго до их выезда с территории Российской Федерации. Командование подразделений Вооруженных сил РФ выстраивает маршрут, определяет контрольные точки, а также особо опасные участки. Благодаря этой тщательной работе российских военнослужащих с колоннами МЧС происшествий не было.

«Российскими военнослужащими было осуществлено сопровождение гуманитарной колонны, следующей из Республики Крым, в украинский город Херсон. Протяженность маршрута составила более 150 километров. Во время движения и сопровождения колонны угрозы безопасности личного состава и груза не было. Данная задача крайне важна, ведь мы обеспечиваем доставку жизненно важных продуктов для мирного населения», - указал офицер Вооруженных сил Российской Федерации Илья.

По прибытию в пункт назначения весь гуманитарный груз выгружается на склад, который также находится под круглосуточной охраной российских военных. Затем волонтерами производится формирование продуктовых наборов для их последующей выдачи жителям города Херсона и области.

«За сегодняшний день было выдано три мешка сахара и порядка 500 продуктовых наборов, включающих в себя тушеную говядину, консервированную рыбу, сгущенное молоко, крупы, рис и подсолнечное масло в объеме полтора литра. Также были выданы подгузники для детей, детские наборы, включающие в себя смеси для разных возрастов», - рассказал офицер Вооруженных сил Российской Федерации Алексей.

Гуманитарные акции на территории Херсонской области российские военнослужащие проводят ежедневно. Продуктовые наборы и товары первой необходимости, а также детское питание и медикаменты доставляются не только в различные районы областной столицы, но и даже в самые отдаленные населенные пункты. За это мирные жители искренне благодарят наших военных.

«Выдали немного продуктов. Все нормально. Благодарность вам за то, что помогаете простым людям. Потому что даже я, имея немного здоровья, молодой, но не имею работы с декабря месяца. Поэтому никто обо мне не думает, выживаем, как можем. Спасибо вам», - высказался местный житель Владимир.

После проведения каждой гуманитарной акции российские военнослужащие проводят беседы с мирными жителями. В ходе таких разговоров анализируют потребность в продуктах, лекарствах и иных вещах первой необходимости среди населения.

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