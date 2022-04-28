Жители населенных пунктов ЛНР получили гумпомощь от военных России

Жители освобожденных территорий Луганской республики сообщили, что у них уже второй месяц нет света и воды, за которой нужно ездить несколько километров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Жители населенных пунктов ЛНР, освобожденных от националистических батальонов Украины, приветствуют военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

При беседе с российскими военнослужащими местные жители рассказали, что у них уже второй месяц нет света и воды, за которой нужно ездить несколько километров. Они добавили, что украинские власти гуманитарную помощь не оказывали.

Российские военнослужащие передали местным жителям продовольственные наборы, включающие муку, крупы, рис, гречку, макаронные изделия, сахар, соль. Также проднабор включает растительное и сливочное масло, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, овощи, чай.

Ранее жители Купянска и Изюма получили более 160 тонн пасхальной гуманитарной помощи из рук военнослужащих России. К празднику православной Пасхи были направлены куличи, а также тушенка, крупы, мука, средства личной гигиены, сладкое, питьевая вода и канцтовары.

Также и в Херсонскую область в очередной раз доставили партию гуманитарной помощи для мирных граждан. Уже ставшие известными белые КамАЗы МЧС России привезли более 40 тонн гуманитарной помощи из российской Республики Крым. Партия содержала продукты, детское питание, а также товары первой необходимости.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.