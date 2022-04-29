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У Байдена осталось $250 млн на военную помощь Украине

Марина Крижановская
05:47 29.04.2022
Отмечено, что на военную помощь было выделено 3,5 миллиарда долларов.
У Байдена осталось $250 млн на военную помощь Украине
© Фото: pixabay.com
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Президент США Джо Байден может оказать военную помощь Украине еще на 250 миллионов долларов. Отмечается, что на дополнительное финансирование должен дать санкцию Конгресс США.

Было отмечено, что из выделенных трех с половиной миллиардов долларов на вооружение для Украины у США осталось еще 250 миллионов. Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что американская сторона будет «работать над ускорением передачи этого украинцам».

«Как вы знаете, мы выделили 3,5 миллиарда долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 миллионов. Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», - цитирует РИА Новости слова Джен Псаки.

Ранее сообщалось, что Президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у американского Конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов на новую помощь Украине в условиях продолжающейся специальной военной операции России по защите республик Донбасса. 

Перед этим он предложил Конгрессу США законопроект, позволяющий «изымать» активы российских предпринимателей и направлять их «на пользу Украине».

Также приводилась информация, что Палата представителей Конгресса одобрила закон о ленд-лизе для Украины. Данный закон предусматривает оказание военной помощи и передачу оборонной техники Украине и странам Восточной Европы через упрощенный механизм. 

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