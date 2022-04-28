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Байден запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины

Игнат Далакян
19:45 28.04.2022
Данный пакет средств, среди прочего, призван обеспечить Украине непрерывные поставки дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств.
Байден запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины
© Фото: Yuri Gripas Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов на новую помощь Украине в условиях продолжающейся специальной военной операции России по защите республик Донбасса. Об этом сообщает Белый дом.

Согласно заявлению, администрацией США из общего пакета запрошенных средств планируется выделить около 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украине, а также на укрепление безопасности Европы в сотрудничестве с союзниками Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу.

Также, данный пакет средств, кроме того, призван обеспечить Украине непрерывные поставки дополнительных единиц  артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств.

Среди прочего, президент США запросил у конгресса дополнительные 8,5 миллиарда на экономическую помощь Киеву, которая будет направлена включительно на поддержку бизнеса, а также «противодействие дезинформации и пропаганде России».

Ранее Белый дом заявлял, что президент США Джо Байден анонсирует законопроект, позволяющий изымать российские активы в пользу Украины.

До этого в Соединенных Штатах и Британии запретили проведение акции «Бессмертный полк». Заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров в беседе со «Звездой» выразил свое мнение относительно запрета.

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