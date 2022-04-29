В США Палата представителей Конгресса одобрила закон о ленд-лизе для Украины

Данный закон предусматривает оказание военной помощи и передачу оборонной техники Украине и странам Восточной Европы через упрощенный механизм.

© Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах одобрен закон, согласно которому Украине может быть оказана военная помощь в рамках проекта ленд-лиза. Соответствующий законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США по результатам голосования.

Так, данный закон предусматривает оказание военной помощи и передачу оборонной техники Украине и странам Восточной Европы через упрощенный механизм. Как сообщает РИА Новости, теперь этот закон должен подписать американский президент Джо Байден.

Конкретно сообщается, что он временно снимает ряд «требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению».

В январе этого года приводилась информация, что сенаторы США представили законопроект оказания военной помощи Украине по ленд-лизу. Один из авторов предложения - республиканец Джон Корнин.

Тогда он подчеркнул, что закон «позволит им вновь послужить арсеналом демократии», чтобы предоставить Украине оружие поражающего действия против «угроз России украинскому суверенитету».