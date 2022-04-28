Байден анонсирует законопроект, позволяющий изымать активы РФ в пользу Украины

Согласно заявлению Белого дома, законопроект расширит полномочия правительства США по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден предложит американскому конгрессу законопроект, позволяющий «изымать» активы российских предпринимателей и направлять их «на пользу Украине». Об этом заявил Белый дом.

«Сегодня президент Байден представит предложения по всеобъемлющему законодательному пакету, который расширит полномочия правительства США по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности», - говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении также уточняется, что данная инициатива была разработана в сотрудничестве с государственным департаментом, министерствами финансов, юстиции и торговли Соединенных Штатов.

Ранее в Палате представителей американского конгресса приняли закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев для поддержки Украины. Отмечается, что активы будут изъяты, в случае, если средства получены за счет поддержки руководства России или незаконных действий.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили об ответе на недружественные действия в отношении россиян. Заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов сообщил, что речь может идти об аресте активов на территории Российской Федерации.