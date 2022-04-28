В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден анонсирует законопроект, позволяющий изымать активы РФ в пользу Украины

Игнат Далакян
17:18 28.04.2022
Согласно заявлению Белого дома, законопроект расширит полномочия правительства США по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности.
Байден анонсирует законопроект, позволяющий изымать активы РФ в пользу Украины
© Фото: Yuri Gripas, Consolidated News Photos, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предложит американскому конгрессу законопроект, позволяющий «изымать» активы российских предпринимателей и направлять их «на пользу Украине». Об этом заявил Белый дом.

«Сегодня президент Байден представит предложения по всеобъемлющему законодательному пакету, который расширит полномочия правительства США по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности», - говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении также уточняется, что данная инициатива была разработана в сотрудничестве с государственным департаментом, министерствами финансов, юстиции и торговли Соединенных Штатов.

Ранее в Палате представителей американского конгресса приняли закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев для поддержки Украины. Отмечается, что активы будут изъяты, в случае, если средства получены за счет поддержки руководства России или незаконных действий.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили об ответе на недружественные действия в отношении россиян. Заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов сообщил, что речь может идти об аресте активов на территории Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:22 В стране и мире
Видео
В Совфеде РФ осудили запрет на проведение «Бессмертного полка» в США и Британии
16:11 В стране и мире
«Газпром» сообщил о покупке Польшей российского газа через Германию
14:29 В стране и мире
Басурин заявил о более трех тысячах украинских военнопленных в ДНР
13:21 В стране и мире
В СВР предрекли раскол Украины в случае закрепления польских военных на западе страны
14:16 В стране и мире
VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Дзена» и «Яндекс.Новостей»
Популярное
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.