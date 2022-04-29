Последствия пожара в курганском садовом товариществе сняли с коптера

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Последствия пожара в садовом товариществе «Малиновка» Курганской области сняли с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что приблизительно от десятка домов практически ничего не осталось. О других домах напоминают лишь черные обугленные стены.

«Малиновка» является излюбленным местом дачного отдыха курганцев. По словам местных жителей, на территории товарищества постоянно проживают около ста семей.

В Курганской области из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ТАСС, на данный момент осуществляется эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый Просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.