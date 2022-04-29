«От домов ничего не осталось»: опубликованы кадры последствий пожара под Курганом

Улица Лесная - одна из самых пострадавших от вчерашнего пожара в садовом товариществе «Малиновка».

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры последствий пожара в садовом товариществе «Малиновка». Оно находится в Курганской области и является излюбленным местом дачного отдыха курганцев. По словам местных жителей, на территории товарищества постоянно проживают около ста семей.

«Улица Лесная - одна из самых пострадавших от вчерашнего пожара, почти ничего не осталось от домов», - рассказал корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

Накануне, 28 апреля в Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. В ряде населенных пунктов эвакуируют местных жителей. В регион для ликвидации возгораний прибывают дополнительные силы МЧС России для оказания помощи.